Politica: Swg, crescono le forze di governo, rallenta il Partito Democratico

Recupero di consensi per le forze politiche di governo (complessivamente al 54,8% grazie all’incremento dello 0,5% per entrambe), mentre il Partito democratico registra una flessione e perde in una settimana più di mezzo punto percentuale. È quanto emerge dall’ultima rilevazione eseguita da Swg su un campione di 1.500 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nello speciale “Nazismo e fascismo oggi” di “PoliticApp” diffuso oggi. Chiamati ad esprimere le intenzioni di voto rispetto al rinnovo del Parlamento europeo, nella rilevazione eseguita tra il 10 e il 15 aprile, se si dovesse votare oggi il 32,3% sceglierebbe la Lega (+0,5% rispetto ad una settimana fa) mentre il 22,5% il Movimento 5 Stelle (+0,5%). Flessione per Partito democratico (21,5%, -0,6%) e Fratelli d’Italia (4,8%, -0,1%). Stabili Forza Italia (8,9%) e raggruppamento Sinistra italiana e Rifondazione comunista (2,9%), avanza +Europa con Italia in Comune di Pizzarotti (3,3%, +0,2%). Europa Verde, testata per la prima volta, ottiene l’1,2%. Calano i consensi a favore di altri partiti (2,6%, -1,7%) mentre è stabile la percentuale di quelli che non si esprimono (31,1%).