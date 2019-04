Migranti: Conte, “nostra politica non si è mai ridotta a ‘porto aperto sì’, ‘porto aperto no’. È più complessa”

“La politica italiana sull’immigrazione non si è mai ridotta a ‘porto aperto sì’, ‘porto aperto no’. Questa per una semplificazione per il grande pubblico. Chi la segue e chi ha la bontà di seguire tutto quello che facciamo a tutti i livelli, con tutti i ministri competenti, può scoprire che la politica italiana sull’immigrazione è molto più complessa”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della presentazione del videogioco “Cybercity Chronicles”.