Incendio a Notre Dame: Torino, stasera la Cappella della Sindone illuminata con i colori della bandiere francese

La cupola della Cappella della Sindone a Torino questa sera sarà illuminata dal tricolore della bandiera francese. È quanto hanno stabilito i Musei Reali del capoluogo piemontese per esprimere vicinanza alla Francia dopo quanto accaduto ieri sera alla cattedrale di Notre Dame a Parigi.

La Cappella della Sindone e Notre Dame sono accomunate da un destino simile: a Torino, infatti, nella notte fra l’11 e il 12 aprile del 1997 un incendio scoppiato dalle impalcature di lavori di restauro danneggiò fortemente la struttura. Dalla cappella, progettata da Guarino Guarini, venne salvata, in una corsa contro il tempo dalla distruzione, la Sindone.

“Le immagini della cattedrale con la fleche che crolla hanno risvegliato in tutti noi l’emozione del ricordo di quando guardavamo la guglia della Cappella del Guarini sperando che non crollasse”, ha commentato sempre oggi la soprintendente ai Beni culturali di Torino, Luisa Papotti. Per la ricostruzione della cattedrale di Parigi, dice ancora Papotti, occorrerà dunque capire “se le volte hanno ancora la stessa capacità e resistenza per sostenere non solo il proprio peso ma anche i legni crollati, che oltretutto sono imbibiti d’acqua. Se il materiale non è più efficiente si fa, come è stato fatto per la cappella della Sindone, una vera operazione chirurgica”. Per casualità della sorte, proprio in questi giorni, a Palazzo Madama ad un passo dalla cappella del Guarini, sono invece esposte quattro teste di statue provenienti dalla facciata originale della cattedrale parigina (risalente a prima della devastazione giacobina del 1793). Le statue erano state ritrovate nel 1977 nel corso di una serie di scavi nel centro di Parigi.