“Il Papa è vicino alla Francia, prega per i cattolici francesi e per la popolazione parigina sotto lo shock del terribile incendio che ha devastato la cattedrale Notre Dame”. Lo scrive in un tweet il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. Il Santo spasero, aggiunge, “assicura le sue preghiere a tutti coloro che cercano di affrontare questa drammatica situazione”.