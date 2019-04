Incendio a Notre Dame: Casellati, “dramma collettivo che ha colpito l’umanità intera, reagire per provare a ricostruire insieme”

“L’incendio alla cattedrale di Notre Dame è un dramma collettivo che ha colpito l’umanità intera. Un evento funesto che ha ferito profondamente un pezzo di cultura che apparteneva non solo alla Francia o alla cristianità ma a tutto il mondo”. Lo dichiara il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in merito al gravissimo incendio che ha devastato la cattedrale parigina di Notre Dame.

“Esprimo tutta la vicinanza mia personale e dell’istituzione che rappresento al popolo francese che in questo frangente non va lasciato solo: dopo le lacrime – conclude Casellati – è tempo di reagire per provare a ricostruire insieme un simbolo il cui valore storico, religioso e culturale va ben oltre le macerie di oggi”.