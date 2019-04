Incendio a Notre Dame: card. De Donatis a Macron: “vicinanza e partecipazione”

Notre Dame in fiamme

“Addolorati nel vedere le immagini del triste incendio che ha colpito la cattedrale Notre Dame, a nome di tutti i membri del Capitolo Lateranense e dei fedeli della Diocesi di Roma, Le esprimo la nostra sentita vicinanza e partecipazione. Le assicuriamo la nostra preghiera affinché questo tempio, incomparabile scrigno di fede, arte e tradizione, simbolo di unità e anima dell’amata nazione ‘Fille ainée de l’Église’, possa presto essere ricostruito grazie alla fede e alla solidarietà del popolo francese”. Così il card. Angelo De Donatis, vicario di Roma, in un messaggio al Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, esprime “vicinanza e partecipazione” per il rogo che ha devastato la cattedrale Notre Dame a Parigi. Nel messaggio viene ricordato che il presidente è Protocanonico d’onore del Capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano.