Diocesi: Senigallia, Pinacoteca diocesana aperta anche nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo

Anche a Pasqua e Lunedì dell’Angelo sarà possibile visitare la Pinacoteca diocesana di Senigallia, che conferma in questo modo, le proprie aperture sette giorni su sette. Confermato l’ingresso gratuito al grande museo allestito nell’appartamento del Cardinale nel Palazzo vescovile della piazza del Duomo. Confermati anche gli orari: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nelle sale dai soffitti affrescati sarà possibile scoprire tanta storia ed arte proveniente dal territorio della diocesi di Senigallia, dagli Appennini all’Adriatico, dal fiume Cesano all’Esino. Non solo opere pittoriche – come l’eccezionale “Madonna e Santi” del Perugino – ma anche manufatti plurimaterici, paramenti sacri, argenterie, mobilio e statuaria. Un percorso attraverso la storia dell’arte, dal ‘300 sino al ‘900, presentando anche recenti restauri. I musei diocesani aderiscono all’associazione Musei ecclesiastici italiani e a Marche musei.