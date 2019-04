Diocesi: mons. Napolioni (Cremona) presenta “Riflessi Magazine”. “Un altro piccolo germoglio vede la luce tra gli strumenti di comunicazione”

“Un altro piccolo germoglio vede la luce tra gli strumenti di comunicazione della Chiesa cremonese. È una proposta coraggiosa, pensata per un pubblico anche meno coinvolto nella pastorale, un’offerta destinata proprio a tutti. Uno slancio che intende contribuire, con pazienza e lungimiranza, al dialogo con un mondo adulto spesso distratto o indifferente che – tuttavia – manifesta non di rado di attendersi dai cristiani una parola, uno sguardo empatico, una luce che a partire dall’umano sia riflesso di bellezza e verità”. Usa queste parole il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, per annunciare la nascita di “Riflessi Magazine”, il periodico digitale edito da TeleRadio Cremona Cittanova che sarà online a partire dal prossimo 10 maggio proponendo ogni mese un’edizione tematica con storie, interviste, commenti e riflessioni. “Sperimenterà innovativi percorsi di comunicazione e cultura per fondere ‘parole – immagini – persone’ in un racconto della vita della gente e del territorio”, aggiunge il vescovo, spiegando che “è frutto di un intenso lavoro di équipe che l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali ha coordinato con lo staff di TeleRadio Cremona Cittanova (Trc) e con alcuni esperti esterni, per affinare i linguaggi e dare forma alle idee”.

“Un magazine online che, ogni mese, dal prossimo 10 maggio, intende cercare interlocutori rilanciando i propri contenuti anche nel mare dei social media”, assicura mons. Napolioni.