Violenza su bambini: Terre des Hommes, al via campagna “Invisibile agli occhi” per apertura di “Casa di Timmi”. Numero solidale 45591

Da oggi al 21 aprile sarà possibile sostenere la campagna di Terre des Hommes “Invisibile agli occhi” e contribuire così all’apertura della Casa di Timmi: la prima comunità d’accoglienza di Terre des Hommes in Italia per bambini dai 0 ai 6 anni vittima di maltrattamento o allontanati dalla famiglia. Picchiati a morte, stuprati, abbandonati: nel 2017, sono stati 5.788 i minori vittime di reati (circa l’8% in più rispetto all’anno precedente): omicidio, violenza sessuale, maltrattamento in famiglia, prostituzione minorile (dati Interforze elaborati per Terre des Hommes). E di queste vittime, 6 su 10 sono bambine, particolarmente esposte soprattutto per quel che riguarda gli abusi sessuali. Ma gran parte della violenza sui bambini rimane invisibile agli occhi. Molti subiscono violenze per anni prima che vengano riconosciute e possano essere curate. Per questo Terre des Hommes ha creato una rete di eccellenze ospedaliere pediatriche all’avanguardia nell’individuazione precoce del maltrattamento e assistenza delle piccole vittime e ora vuole aprire la “Casa di Timmi”, luogo di protezione e amore per bambini vittime di maltrattamento o allontanati dalla famiglia, che offrirà servizi specialistici con l’obiettivo di recuperare lo sviluppo della personalità dei piccoli e contribuire a far superare il trauma vissuto.

Il maltrattamento in famiglia di minori ha richiesto in un solo anno 1.723 interventi delle Forze dell’ordine; le violenze sessuali, le cui vittime (per l’84% femmine) sono aumentate del 18% rispetto al 2016. Gli atti sessuali con minorenni sono cresciuti del 13% e le vittime sono ragazze nell’80% dei casi; la corruzione di minorenni (compiere atti sessuali in presenza di bambini sotto i 14 anni) è aumentata del 24% e il 78% delle vittime sono bambine. In forte crescita soprattutto il numero dei minori vittime di reati legati alla pedopornografia: +57% per la detenzione di materiale pornografico (per l’86% le vittime sono di sesso femminile) e +10% per la loro produzione, che coinvolge per l’84% bambine e ragazze. “Le attività della casa – spiega Federica Giannotta, responsabile Progetti Italia di Terre des Hommes – coinvolgeranno educatori, psicologi, pediatri, famiglie e volontari in modo da poter fornire un’assistenza completa ai bambini e alla loro famiglia”. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali al numero solidale 45591. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile e di 5 e 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Info: www.casaditimmi.terredeshommes.it