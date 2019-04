Scuole: De Palo (Forum Famiglie), “per riempire i banchi vuoti serve piano Marshall sulla natalità”

foto SIR/Marco Calvarese

“Aule scolastiche sempre più vuote: i dati diffusi oggi da ‘Tuttoscuola’ sul crollo che si è registrato, nell’ultimo quinquennio, nelle classi italiane mostrano il terremoto che è in atto nel tessuto sociale del nostro Paese”. Lo dichiara il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “Un’emergenza – sottolinea – che può essere affrontata solo con un Patto per la natalità: quello che da tre anni il Forum Famiglie ha ripetuto e proposto a tutti i partiti politici e a tutte le realtà economiche e sociali che ha incontrato”. Per De Palo, “il tempo è scaduto. Registriamo con soddisfazione l’attenzione del ministro Marco Bussetti su questi temi. Urge un piano Marshall che metta al centro il rilancio delle nascite, altrimenti a breve oltre alla scuola crolleranno anche la sanità pubblica, il welfare e le pensioni”.