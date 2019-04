“Papa Francesco ha espresso da tempo il desiderio e più recentemente l’intenzione di venire in visita a Padova. Questo ci rende molto felici e grati, perché è un grande dono per la nostra Chiesa di Padova e non solo. Al momento non sappiamo quando questa visita potrà realizzarsi, ma siamo fin d’ora pronti ad accoglierlo con gioia”.