Parlamento Ue: domani incontro con Greta Thunberg, giovane attivista svedese per l’ambiente. Mercoledì sarà in piazza San Pietro

Greta Thunberg

(Strasburgo) Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese, sta arrivando a Strasburgo. Domattina sarà al Parlamento europeo ed è previsto che alle 10 incontri il presidente Antonio Tajani. È poi attesa alle ore 14 alla “riunione straordinaria” della Commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (Envi), che ha come unico punto all’ordine del giorno uno “scambio di vedute con Greta Thunberg”. Il viaggio di Greta proseguirà verso l’Italia: mercoledì 17 aprile è previsto che partecipi all’udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro. Come ha fatto sapere la stessa Greta, a Roma sarà anche in Parlamento e al Senato. Venerdì 19 aprile parteciperà invece a uno sciopero per l’ambiente a Roma: “So che è vacanza, ma siccome la crisi ambientale non va in vacanza, non ci andremo nemmeno noi”, ha scritto sul suo profilo Twitter.