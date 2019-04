Papa Francesco: Angelus, “cari giovani, fate vostre le indicazioni della Christus vivit”

“Cari giovani, vi invito a fare vostre e vivere nella quotidianità le indicazioni della recente Esortazione apostolica Christus vivit, frutto del Sinodo che ha coinvolto anche tanti vostri coetanei”. È l’appello del Papa ai giovani, che ieri hanno celebrato la Giornata mondiale della gioventù in tutto il mondo, riuniti attorno ai loro vescovi. “In questo testo ognuno di voi può trovare spunti fecondi per la propria vita e il proprio cammino di crescita nella fede e nel servizio ai fratelli”, ha assicurato Francesco durante l’Angelus di ieri, a cui hanno partecipato 50mila persone. “Nel contesto di questa domenica ho voluto offrire a tutti voi, convenuti in Piazza San Pietro, una speciale corona del Rosario”, ha detto il Papa: “Queste corone in legno di ulivo sono state realizzate in Terra Santa espressamente per l’Incontro mondiale dei giovani a Panamà del gennaio scorso e per la Giornata di oggi. Rinnovo perciò ai giovani e a tutti il mio appello a pregare il Rosario per la pace, in modo particolare per la pace in Terra Santa e in Medio Oriente”. “E ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perché ci aiuti a vivere bene la Settimana Santa”, ha detto Francesco prima di recitare la preghiera mariana con i fedeli.