Milano Food City 2019: al Refettorio ambrosiano l’inaugurazione con l’arcivescovo Delpini e il sindaco Sala

Sarà il Refettorio ambrosiano ad ospitare, venerdì 3 maggio, l’inaugurazione di Milano Food City 2019, a cui parteciperanno l’arcivescovo Mario Delpini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. In quell’occasione l’artista Safet Zec presenterà “Mani per il pane”, un’opera di forte impatto emotivo legata al tema del cibo e della condivisione. Nell’opera si vedono braccia e mani disperate, tese fino allo spasimo verso il pane per chiedere aiuto, giustizia, libertà, misericordia. L’opera, un dipinto su tela, sarà esposto al Refettorio per la giornata d’apertura della manifestazione per poi essere trasportata a Venezia, dove l’8 maggio nella chiesa della Pietà, sulla Riva degli Schiavoni, sarà inaugurata la mostra dell’artista dedicata al tema degli “Abbracci”. “In questo modo – sottolinea il direttore di Caritas ambrosiana, Luciano Gualzetti – il Refettorio ambrosiano, eredità di Expo Milano 2015, si conferma ancora una volta il luogo simbolo dello sforzo collettivo di Milano per la lotta allo spreco alimentare e della sua capacità di sapere coniugare solidarietà e creatività, bellezza e inclusione sociale”. Safet Zec, considerato dalla critica internazionale pittore e incisore di straordinario talento, è artista schivo e solitario, che ha vissuto in prima persona il dramma dello sradicamento e dell’esilio. Fuggito dalla sua Bosnia travolta negli anni Novanta da una guerra fratricida, ha trovato rifugio con la famiglia in Italia, diventata una seconda patria. Risiede a Venezia, dove vive e opera. Il suo ciclo di 13 grandi opere “Exodus”, dedicato al tema attuale delle migrazioni, è esposto a Roma fino al 31 luglio negli spazi della chiesa di S. Francesco Saverio del Caravita.