+++ Incendio a Notre Dame: Tajani (Parlamento Ue), “solidarietà con la città di Parigi e il popolo francese”

(Strasburgo) “Solidarietà con la città di Parigi e il popolo francese” viene espressa dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che oggi ha aperto i lavori dell’ultima sessione plenaria del Parlamento nella città francese di Strasburgo. “Coraggio ai valorosi pompieri che stanno lottando per salvare un gioiello inestimabile simbolo del patrimonio culturale europeo”, scrive ancora Tajani. Gli occhi del mondo sono rivolti a Parigi dove si sta consumando una tragedia per il patrimonio religioso, culturale, architettonico che appartiene all’umanità. Al momento non si hanno notizie di feriti o vittime.