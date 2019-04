Incendio a Notre Dame: mons. Ribadeau Dumas (vescovi francesi), “una perdita per i cattolici del nostro Paese e per tutti i francesi”

“Terribilmente triste per l’incendio di Notre Dame”. Così il portavoce della Conferenza episcopale francese, mons. Olivier Ribadeau Dumas. A nome dei vescovi, il portavoce sottolinea in un tweet “la perdita che questo rappresenta per i cattolici del nostro Paese e per tutti i francesi”.

Le prêtre de Paris est terriblement triste devant l’incendie de #NotreDame; le porte parole de la CEF mesure la perte que cela représente pour les catholiques de notre pays et pour tous les français. — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) April 15, 2019