Incendio a Notre Dame: Macron, “tristezza nel vedere questa parte di noi bruciare”

“Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. E’ un’emozione per un’intera nazione”. E’ il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a dare voce ai sentimenti di tristezza e choc con cui tutta la Francia in queste ore sta guardando le fiamme che stanno divorando uno dei simboli della storia e della civiltà di Francia. In un tweet, il presidente Macron si rivolge in particolare ai cattolici di Francia. “Il mio pensiero va a tutti i cattolici e a tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera nel vedere questa parte di noi bruciare”.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019