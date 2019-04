Incendio a Notre Dame: la solidarietà degli Ordinari cattolici di Terra Santa

“Solidarietà alla Chiesa di Francia” è stata espressa in un comunicato, diffuso poco fa e pervenuto al Sir, dagli Ordinari cattolici di Terra Santa in merito all’incendio che in queste ore sta devastando la cattedrale di Notre Dame a Parigi. “Non sappiamo quali siano le cause dell’incendio – si legge nel testo – e se ci siano feriti; preghiamo che non ci siano feriti, che il fuoco non sia stato appiccato intenzionalmente e che questo incendio provochi meno danni possibili alla Chiesa. Esprimiamo la nostra solidarietà alla Chiesa in Francia, specialmente mentre ora che siamo nella settimana Santa. Auguriamo ogni bene alla Chiesa e ai suoi fedeli”.