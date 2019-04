Incendio a Notre Dame: Gisotti (Santa Sede), “shock e tristezza”. L’incendio ha devastato un “simbolo della cristianità in Francia e nel mondo”

La Santa Sede ha accolto “con shock e tristezza” la notizia del terribile incendio che “ha devastato la Cattedrale di Notre Dame, simbolo della cristianità in Francia e nel mondo”. È quanto si legge in una dichiarazione del direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. “Esprimiamo vicinanza ai cattolici francesi e alla popolazione di Parigi e assicuriamo le nostre preghiere per i pompieri e quanti stanno facendo il possibile per far fronte a questa drammatica situazione”.