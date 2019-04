Incendio a Notre Dame: Fico, “terrificanti immagini che non avremmo mai voluto vedere per un luogo simbolo della Francia, della cultura europea”

“Terrificanti le immagini di Notre Dame in fiamme. Immagini che non avremmo mai voluto vedere per un luogo simbolo della Francia, della cultura europea, un patrimonio dell’umanità. Tutta la mia vicinanza e quella di Montecitorio al popolo francese”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commenta in un tweet l’incendio che ha devastato la cattedrale parigina di Notre Dame.

