+++ Incendio a Notre Dame: fiamme divampano sulla cattedrale di Parigi. Crollata la guglia più alta +++

Un violento incendio nella cattedrale di Notre Dame a Parigi è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 18.30. Le fiamme stanno distruggendo il tetto e hanno avvolto anche la facciata est della cattedrale. L’incendio pare si sia scatenato proprio dalle impalcature allestite per lavori di restauro sul tetto. “I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Siamo sul posto in stretto collegamento con la diocesi di Parigi”, ha scritto sui social il sindaco della capitale francese Anne Hidalgo, invitando tutti a “rispettare il perimetro di sicurezza”. La zona è stata chiusa al traffico. Persone in lacrime nei pressi dell’edificio, tra i simboli della capitale francese. I media internazionali stanno seguendo l’evento. Negli ultimi minuti è crollata la guglia più alta dell’antico monumento religioso, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.