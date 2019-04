Incendio a Notre Dame: Bonisoli (min. Beni culturali), “monumento di valore inestimabile per l’intera umanità”

“Sono vicino agli amici francesi per questo grave incendio che sta devastando a Parigi la cattedrale di Notre Dame, monumento di valore inestimabile per l’intera umanità”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, commenta in un tweet l’incendio che ha devastato la cattedrale parigina di Notre Dame.

