Incendio a Notre Dame: arcivescovo di Parigi invita i preti della città a suonare le campane per invitare alla preghiera

Un invito ai sacerdoti di Parigi perché suonino le campane delle loro chiese in queste ore drammatiche in cui il fuoco sta devastando la cattedrale di Parigi. Un segno per invitare i cattolici e non solo della città a pregare. L’arcivescovo mons. Michel Aupetit, che si è recato sul posto, ha lanciato questo invito via tweet. “I pompieri – scrive – stanno ancora combattendo per salvare le torri di Notre-Dame di Parigi. Il telaio, il tetto e la guglia sono consumati. Preghiamo. Se lo desiderate, potete suonare le campane delle vostre chiese per invitare alla preghiera”.

A tous les prêtres de Paris :

Les pompiers se battent encore pour sauver les tours de Notre-Dame de Paris. La charpente, la toiture et la flèche sont consumés. Prions. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sonner les cloches de vos églises pour inviter à la prière. — Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) April 15, 2019