Eutanasia: Roma, mercoledì presentazione del libro di Eugenia Roccella “Eluana non deve morire”. Ospite il card. Ruini

Sarà il card. Camillo Ruini l’ospite d’eccezione dell’incontro promosso dalla fondazione Magna Carta, presieduta dal senatore Gaetano Quagliariello, sul tema quantomai attuale dell’eutanasia, in occasione della presentazione del libro di Eugenia Roccella “Eluana non deve morire” (ed. Rubbettino). L’iniziativa è in programma per mercoledì 17 aprile, alle ore 17, presso la sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, a Roma (piazza Colonna, 366). Parteciperanno, con il cardinale Ruini, il senatore Gaetano Quagliariello, presidente della fondazione Magna Carta, l’editorialista e scrittore Antonio Polito, e Maurizio Sacconi, già ministro della Salute. Sarà presente l’autrice del volume, Eugenia Roccella.