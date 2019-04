Ciclone Idai: Unicef, “un mese dopo sono 1,6 milioni i bambini che hanno bisogno di aiuto”

Almeno 1,6 milioni di bambini hanno urgente bisogno di assistenza sanitaria, nutrizione, protezione, istruzione, acqua e servizi igienico-sanitari, un mese dopo che il ciclone Idai ha devastato parti di Mozambico, Malawi e Zimbabwe. Lo afferma in una nota l’Unicef che segnala come le necessità in Mozambico rimangano enormi, con un milione di bambini bisognosi di assistenza, più di 443.000 bambini in Malawi e 130.000 in Zimbabwe. “Il Mozambico ha già registrato 4.600 casi di colera e 7.500 di malaria da quando il ciclone ha colpito”, denuncia il Fondo dell’Onu, secondo cui “qualsiasi interruzione prolungata nell’accesso ai servizi essenziali potrebbe portare a epidemie di malattie e a picchi di malnutrizione, a cui i bambini sono particolarmente vulnerabili”. L’Unicef esprime particolare preoccupazione per “l’accesso ai servizi per gli oltre 130.000 bambini che rimangono sfollati a causa del ciclone, la maggior parte dei quali si trovano in Mozambico e Malawi”. Più di 200.000 case sono state distrutte dalla tempesta nel solo Mozambico. “I bambini che vivono in rifugi affollati o lontano dalle loro case sono a rischio di malattie, sfruttamento e abusi – dichiara Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, che ha visitato Beira subito dopo il ciclone –. La strada per la guarigione sarà lunga. È imperativo che i partner umanitari siano presenti in ogni fase del percorso. Dobbiamo aiutare i bambini e le famiglie a sopravvivere e poi a rimettersi in piedi”.