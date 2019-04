Chiesa e tecnologia: con l’app “DinDonDan” gli orari delle messe nelle chiese di tutta Italia

Trovare gli orari di apertura delle chiese, delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive, delle confessioni. Da oggi è più semplice grazie all’app “DinDonDan”, ideata e sviluppata da quattro studenti universitari. Un’idea nata a Milano durante il Sinodo dei giovani dello scorso ottobre e che oggi punta a fornire informazioni riguardanti tutto il territorio nazionale. “Ci siamo chiesti come dare il nostro contributo per un Chiesa un po’ più alla portata dei giovani, una Chiesa 4.0”, affermano Alessandro e Angelo (studenti di Ingegneria), Federico (Giurisprudenza) e Giacomo (Design). “L’idea è venuta pensando agli studenti, ai professionisti, e anche alle famiglie di turisti di passaggio, che desiderano andare a messa e non sanno a che ora e dove”.

Disponibile su Play Store (Android) e App Store (Aplle), recentemente è stata realizzata anche la versione web, accessibile al sito www.dindondan.app anche dal pc di casa.

“Dopo pochi mesi, siamo a decine di migliaia di download, a significare la necessità sentita per un servizio di questo genere”, proseguono i quattro giovani. La app è partecipativa e può essere costantemente aggiornata. Ogni utente può segnalare modifiche e suggerire l’inserimento di nuove chiese. L’obiettivo è quello di raggiungere in tempi brevi una copertura totale del territorio nazionale.

Una volta fatto accesso, DinDonDan localizza l’utente e mostra le chiese più vicine permettendo di individuare quelle ancora aperte.