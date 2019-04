Settimana Santa: mons. Sorrentino (Assisi), “ripartiamo dalla famiglia e dalla vita”. Tutti gli appuntamenti in diocesi

“A Pasqua tutto risorge. Gesù spezza la tomba per tirarci fuori dal destino di morte e aprirci un orizzonte di vita. La comunità cristiana che celebra la morte e la risurrezione di Cristo non può non ripartire dalla famiglia e dalla vita”. È l’invito del vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, rivolto alla comunità diocesana in vista della Pasqua. “Impariamo da Gesù la logica dell’amore che ci fa famiglia e ci rende capaci di condividere le gioie e le sofferenze degli altri”. Per quanto riguarda il calendario degli appuntamenti, si inizia domani, 14 aprile, con la Domenica delle Palme. Alle 9,30, davanti alla Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, la benedizione delle palme e l’avvio della processione verso la cattedrale di San Rufino, dove il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 16, l’ottava edizione della “Via Crucis – Meditazioni di San Leonardo da Porto Maurizio”, lette dal vescovo e dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Interverranno anche in Cavalieri del Sovrano Ordine del Mammone Birichini e l’Insieme vocale della Commedia Harmonica. Mercoledì 17 aprile, alle 16,30, è in programma la messa crismale nella cattedrale di San Rufino, mentre giovedì 18 aprile, alle 17,30, la celebrazione in Coena domini e a seguire la tradizionale “Scavigliazione”, ovvero la deposizione del Cristo dalla croce al cataletto che verrà poi portato in processione venerdì 19 aprile. La stessa partirà infatti dalla cattedrale di San Rufino la mattina alle 6,45, dopo la celebrazione dell’ufficio delle Letture per arrivare, dopo aver toccato i monasteri del centro storico, alla Basilica di San Francesco. In serata, dalle 19 e dopo la celebrazione della Passione la processione con la statua della Madonna Addolorata partirà per andare a prendere il Cristo Morto e tornare in cattedrale. Veglia di Pasqua, sabato 20 aprile, alle 22,30 nella cattedrale di San Rufino, mentre il vescovo celebrerà la messa solenne del 21 aprile, Domenica di Pasqua, alle 11, nella concattedrale di Nocera Umbra.