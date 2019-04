Pasqua: Rete 4, il 21 aprile in onda “In itinere: Speciale Terra Santa” con Safiria Leccese

Sarà trasmesso, domenica 21 aprile, in occasione della Pasqua, alle 23.05, su Rete 4 “In itinere: Speciale Terra Santa”, a cura di Safiria Leccese. Un pellegrinaggio, fatto di luoghi e di incontri nel cuore della cristianità – la Terra Santa -. “Un racconto a doppio registro, con l’intento d’intrecciare i passi della vita di Cristo alle storie di chi, ancora oggi, sceglie di mettersi in cammino alla scoperta di sé – spiega la giornalista -, ripercorrendo le strade simbolo della nostra esistenza, a prescindere dal proprio credo”. “In itinere: Speciale Terra Santa” è realizzato in collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi. “Abbiamo provato, in ogni tappa, attraverso i racconti e le esperienze dei pellegrini, a far emergere il significato che hanno nel 2019 – conclude la conduttrice – quelle parole e quella storia, cominciata duemila anni fa”. Da Nazareth, a Gerusalemme, lo speciale attraversa i momenti fondamentali della storia di Gesù Cristo: dall’annunciazione alla morte, fino alla resurrezione.