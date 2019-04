Diocesi: Genova, il 15 aprile in cattedrale la veglia per i cristiani martiri con il card. Bagnasco

Lunedì 15 aprile, alle 20.30, nella cattedrale di Genova, l’arcivescovo, il card. Angelo Bagnasco, presiederà la veglia diocesana in memoria dei cristiani che sono uccisi o subiscono persecuzioni, discriminazioni, privazione della libertà religiosa. Sarà un evento diocesano e cittadino, in cui la Chiesa genovese ricorderà i nomi e le storie di questi testimoni del Vangelo, guidata dalle parole di Papa Francesco che ha ricordato che “oggi, nel secolo XXI, la nostra Chiesa è una Chiesa di martiri”. Un ricordo, quello della Chiesa genovese, che toccherà i tanti paesi del mondo in cui “la testimonianza dei cristiani costituisce uno scandalo dinanzi alla violenza, alla corruzione, al terrore”. Il momento di preghiera aprirà a Genova la Settimana Santa.