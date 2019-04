Salesiani per il sociale: don Roberto Dal Molin eletto nuovo presidente

Nel corso dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Salesiani per il sociale, svoltasi presso l’Istituto salesiano Sacro Cuore di Roma, don Roberto Dal Molin è stato eletto nuovo presidente a seguito delle dimissioni di don Giovanni D’Andrea. È stato inoltre approvato il nuovo statuto, recependo le indicazioni della riforma del Terzo settore; tra le novità del documento il cambio della denominazione dell’ente in “Salesiani per il sociale Aps”.

“È un avvenimento che ci farà ulteriormente crescere consentendoci di saper stare nel mondo ampio del Terzo settore in maniera qualificata ed efficace rappresentando con orgoglio e responsabilità il carisma di don Bosco”, ha ribadito il presidente uscente, don D’Andrea, secondo cui “l’adeguamento statutario e la veste giuridica che assumeremo è anche frutto dell’apporto dell’assemblea che ha messo in atto il sano principio della ‘partecipazione dal basso’”.

Come detto, l’assemblea è stata chiamata anche ad eleggere il nuovo presidente a seguito delle dimissioni anticipate di don D’Andrea, presentate per un nuovo incarico affidatogli dalla Congregazione salesiana presso l’Ispettoria Sicula. A succedergli sarà don Dal Molin, 51 anni di origini venete. Dal 2012 al 2018, ha ricoperto la carica di superiore dei Salesiani dell’Ispettoria Italia Nord-Est San Marco a Venezia, precedentemente è stato delegato per la pastorale giovanile ispettoriale e direttore del post-noviziato salesiano di Nave (Bs). Attualmente è presidente del Centro nazionale Opere Salesiane e coordinatore nazionale di pastorale giovanile.

“Quella di ‘Salesiani per il sociale Aps’ è una realtà associativa molto varia e articolata sul territorio nazionale”, ha affermato il neo presidente, per il quale “come associazione è importante camminare insieme, arricchendosi degli apporti di ciascuno; nello spirito di don Bosco abbiamo il comune obiettivo di sostenere i ragazzi che si trovano nelle situazioni più disagiate”.