Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domenica 14 aprile puntata dedicata alla maternità

Sarà dedicata alla maternità la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domenica 14 aprile, alle 8.45 su Rai Due. A raccontarsi a Eva Crosetta nel corso del programma firmato da Vito Sidoti, sarà Silvia Salemi, tornata a cantare dopo anni nei quali ha messo da parte la carriera perché ha scelto di dedicarsi alla famiglia. Salemi ripercorrerà un tratto inedito della sua vita: da quell’infanzia che ha lasciato segni indelebili a livello personale e professionale, fino alla scelta controcorrente di essere madre e moglie. Un tema, quello della maternità, che nel dibattito pubblico frequentemente provoca fratture sociali, polemiche, alimentato spesso da furie ideologiche. Silvia Salemi, l’interprete di “A casa di Luca”, parlerà della sua carriera di cantante e della scelta che ha cambiato la sua vita indirizzandola verso la famiglia, sposandosi e conseguendo persino una laurea in lettere con una figlia in braccio.

Durante la puntata, la storia di una super mamma di 18 figli, Rosa, che dalla maternità ha avuto la prova concreta che Dio è misericordia. Infine, la testimonianza di Sara Doris, imprenditrice, mamma di cinque figli e impegnata in progetti umanitari. Racconterà come la scoperta della fede sia transitata proprio attraverso l’esperienza della maternità nel suo significato più ampio, intesa come capacità di amare, di occuparsi degli altri, di servire, di accogliere.