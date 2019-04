Papa Francesco: alla Confraternita di Tortosa, “la fraternità comporta una missione”

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina i membri della “Archicofradia de la Virgen de la Cinta” (Confraternita della Vergine della Cintura) di Tortosa (Spagna), in occasione del IV centenario della fondazione. La confraternita, ha detto il Papa salutando i pellegrini e in particolare il vescovo di Tortosa, mons. Enrique Benavent e la sindaca, Meritxell Roigé, “è stata fin dall’inizio vincolata al successore di Pietro. Pochi mesi dopo la costituzione della fraternità, approvata dal vescovo della città, Luis de Tena, venne chiesto al papa Paolo V che fosse conservata. Ora, con questo pellegrinaggio sulla tomba di Pietro, desiderate rinnovare questo vincolo di comunione”. Un gesto, secondo Francesco, “di viva attualità”, nel contesto di una fraternità che “mette in evidenza la realtà fondamentale delle nostre vite, e cioè che siamo tutti figli di Dio. Etimologicamente confraternita significa ‘unione di fratelli’. Però non basta dire che siamo fratelli, ma anche ricordare questa unità fondativa che ci segna come tali”. Il Papa ha poi esortato i presenti a rafforzare la fraternità con il “vincolo della carità”, ricordando che la loro presenza è un dono importante, “che comporta anche una missione: essere fermento di solidarietà nella società. Guardando all’esempio di Maria, siamo chiamati a portare la fraternità in tutti gli angoli della società”, in particolare verso i poveri e gli esclusi. “Vivendo in questo modo – ha ricordato il Papa – la fraternità si converte in missione, che non lascia indifferenti, poiché l’amore mutuo che esce e si dirige verso gli altri è la nostra carta di presentazione”. Vivere in questo modo, “uniti come fratelli, suppone sforzo e rinuncia, ma vi assicuro che ne vale la pena, che è un segno di fronte alla società che è sempre divisa. Non è una moda del momento, ma è sempre accaduto e dividerci è un peccato sociale”, ha concluso il Pontefice.