Grecia: Medici senza frontiere avvia una “procedura umanitaria” per vaccinare i bambini rifugiati a prezzo accessibile

Medici senza frontiere (Msf) ha avviato una “procedura umanitaria” per vaccinare i bambini rifugiati nelle isole greche di Lesbo, Samo e Chios usando un programma che consente ai bambini in contesti di emergenza umanitaria di ricevere il vaccino coniugato contro la polmonite (Pcv) a un prezzo accessibile. È la prima volta che in un Paese ad alto reddito viene utilizzata questa procedura che offre il vaccino a un prezzo speciale di circa 9 dollari a bambino (per le tre dosi necessarie a un’immunizzazione completa). La polmonite resta la malattia con il più alto tasso di mortalità al mondo per bambini con meno di cinque anni e i bambini che vivono in condizioni precarie, come i campi rifugiati, sono particolarmente a rischio. Due sono le case farmaceutiche (Pfizer e Gsk) che producono il vaccino contro la polmonite, che attualmente è il prodotto più costoso nel pacchetto di vaccinazione di base per l’infanzia. Negli Usa, che si sono opposti alla negoziazione del prezzo con le case farmaceutiche, il prezzo del vaccino arriva fino a 540 dollari a bambino. La Francia, altro Paese ad alto reddito, paga 189 dollari per lo stesso vaccino. Paesi più piccoli con meno potere di negoziazione sono spesso in una situazione intermedia, come il Libano che paga circa 243 dollari. Il prezzo nelle farmacie greche è di 168 dollari a bambino. “L’alto prezzo del vaccino contro la polmonite ha impedito ai bambini di essere protetti da questa malattia letale, quando sarebbe facilmente prevenibile con un vaccino – sottolinea Apostolos Veizis, responsabile del supporto medico Msf ad Atene -. È un passo storico essere riusciti a vaccinare i bambini rifugiati in un Paese ad alto reddito a un prezzo così ridotto, ma abbiamo bisogno che più vaccini vengano inclusi in questa procedura e che anche i governi che ospitano bambini in situazioni di crisi possano accedere a questi prezzi”.