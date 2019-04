Diocesi: Pescara-Penne, Settimana Santa “in uscita”. Monsignor Valentinetti celebrerà i riti itinerante tra la gente

Sarà “in uscita” la Settimana Santa dell’arcivescovo di Pescara-Penne e della Chiesa locale che si aprirà con i riti della passione di domenica prossima. “Già per la domenica delle palme – annuncia l’arcivescovo Tommaso Valentinetti – sarò nella chiesa parrocchiale di Farindola a conclusione della visita pastorale e a segno della vicinanza che un pastore ha per la sua gente, soprattutto quando è nella difficoltà, nel dolore. Noi sacerdoti e noi vescovi siamo chiamati sempre di più a scendere dalle nostre cattedre, ad andare incontro ai fedeli e tutti gli uomini per guardarli alla stessa altezza, negli occhi, anzi, ancor di più, dal basso di chi ha risposto per vocazione alla chiamata ministeriale, al servizio». La celebrazione di domenica 14 aprile, alle 11.30, aprirà una serie di momenti “itineranti” dell’arcivescovo e della Chiesa locale, dalla messa crismale ai riti del Triduo. Anche quest’anno la messa per la consacrazione del crisma e la benedizione degli olii sarà concelebrata dal presule e da tutti i sacerdoti, alle 18.30 mercoledì 17 aprile, nel palazzetto dello sport Giovanni Paolo II, in via San Marco a Pescara, “in un luogo non destinato abitualmente al culto – continua Valentinetti – ma che ci offre la possibilità di favorire la presenza delle persone, la loro partecipazione attiva e la condivisione del rinnovo delle promesse sacerdotali dei loro parroci. Sarà inoltre, questa, la festa della diocesi, come unico momento che ci vede tutti riuniti, sacerdoti e fedeli, attorno alla mensa del Signore”. “In uscita” anche il Triduo pasquale. Giovedì 18 aprile, infatti, l’arcivescovo celebrerà la messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi nel carcere San Donato di Pescara. Venerdì 19 sarà a Loreto Aprutino, per i riti della passione, la meditazione delle Sette Parole e la processione del Cristo Morto di tutte le comunità parrocchiali del paese. Sabato 20 aprile Valentinetti celebrerà la veglia Pasquale nella chiesa di San Benedetto e San Giovanni Ev. in Pescara, alle 22.30; domenica di Pasqua celebrazione solenne nella cattedrale di San Cetteo alle 11,30 e nella chiesa del Carmine in Penne, alle 18.30.