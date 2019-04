Diocesi: mons. Tardelli (Pistoia), “la Settimana Santa è paradigma della vita dell’uomo”

“La Settimana Santa parabola della vita; paradigma, meglio, della vita; percorso cioè che sintetizza il cammino che siamo chiamati a compiere per rispondere alla nostra vocazione. La nostra esistenza in fondo è una grande ‘settimana santa’”. Lo scrive mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, nelle “Meditazioni per la Settimana Santa”, pubblicate sul sito della diocesi toscana. “Come in sette giorni fu creato il mondo – spiega mons. Tardelli – e in una settimana si concentrò la redenzione dell’umanità, così la nostra vita di salvati si consuma in una unica, dilatata, Settimana Santa. Questo ci ricorda la liturgia ogni anno, facendoci celebrare il mistero della nostra redenzione. Davanti ai nostri occhi pone la vita di Cristo nel suo momento supremo, ma è la nostra vita in Lui, l’obiettivo a cui essa punta. Le tappe della Settimana Santa, in definitiva, sono le tappe della nostra vita in Cristo”. Mons. Tardelli invia a “coltivare lo ‘stare con Lui’ e il ‘mangiare con Lui’”, che è “essenziale per lo sviluppo della nostra vita cristiana e la realizzazione della nostra vocazione, perché nello stare oggi in comunione con Cristo, già si vive anticipatamente il compimento definitivo”.