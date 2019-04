Diocesi: Matera, domenica sera ad Irsina la “Passio Christi” per “I Cammini tra radici e futuro”

Con la “Passio Christi”, in programma a Irsina domenica 14 aprile, prosegue il progetto “I Cammini tra radici e futuro. Il contributo dell’arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019”.

L’iniziativa si svolgerà dalle 20 in via Lucana, nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, coprodotto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’associazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce” e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontifico Consiglio della Cultura e dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

La “Passio Christi” a Irsina, in occasione della Domenica delle Palme, “vuole ripercorrere la Via della Croce nello scenario suggestivo del centro storico della cittadina del Materano – riconosciuta come uno dei borghi più belli d’Italia – attraverso il coinvolgimento della comunità irsinese quale protagonista di questo emozionante scenario”. “I circa 100 figuranti, tutti volontari irsinesi – prosegue la nota –, renderanno vivi e singolari i momenti della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo”.

In questa terza edizione della “Passio Christi”, a cui il Comune di Irsina ha concesso il Patrocinio, saranno coinvolte tutte le parrocchie unitamente all’intera comunità cittadina.