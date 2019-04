Diocesi: Lamezia Terme, domani a Pianopoli festa dei giovani “I wanna be happy, I wanna be holy” con il vescovo Cantafora

Saranno la santità e la gioia i fili conduttori della festa diocesana dei giovani in programma domani, sabato 13 aprile, all’oratorio “S. Giovanni XXIII” di Pianopoli. A partire dalle 16.30 si alterneranno momenti di preghiera, riflessione, musica e animazione. Momento centrale sarà però l’incontro dei giovani lametini con il vescovo Luigi Cantafora.

Ad aprire il pomeriggio, una performance di danza a cura degli studenti del liceo coreutico dell’Istituto “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme. Nel corso del pomeriggio, con l’intervento di Samuel Rossi, si svolgerà un bibliodrama, un’esperienza attiva ed espressiva di dialogo con la parola di Dio sul tema della santità come gioia piena di un incontro. Concluderà la giornata il concerto del gruppo Kantiere Kairos.

Sempre nel corso della festa diocesana, sarà premiato il giovane lametino vincitore del concorso promosso dalla Pastorale giovanile diocesana per selezionare il nuovo logo che contraddistinguerà l’Ufficio diocesano di pastorale giovanile diretto da don Antonio Colombino. Il premio del concorso è offerto dall’associazione “Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia” di Lamezia Terme.