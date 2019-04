Agricoltura: bando Ismea, 70 milioni di euro per l’acquisto della terra da parte dei giovani

I giovani agricoltori hanno a disposizione 70 milioni di euro per acquistare terre agricole. È stato infatti pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso di bando 2019 per il Primo insediamento in agricoltura, lo strumento Ismea che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani che intendono diventare imprenditori agricoli.

Il premio di “Primo insediamento” è uno strumento importante che ogni anno viene destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano in agricoltura per la prima volta, che, attraverso il “premio” potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agricola. Le agevolazioni sono legate alla presentazione di un Piano di sviluppo aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell’intervento in relazione allo sviluppo dell’attività agricola. “Il bando 2019 – spiega una nota di Ismea –, prevede una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro suddivisi in 2 lotti, 35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle Regioni del Centro-Nord e 35 milioni di euro per le iniziative nel Sud e nelle Isole”. Le domande di finanziamento possono essere presentate sul portale dedicato dell’Isma a partire dalle 12 di oggi, 12 aprile, fino alle 12 del 27 maggio 2019.