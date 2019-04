Acli: don Maffeis (Cei), “vostra presenza si rafforzi in questo tempo di sfilacciamento del tessuto sociale”

“La vostra presenza operosa trovi motivo e modo di rafforzarsi in questo tempo in cui tanti segni parlano di sfilacciamento del tessuto sociale”. Lo ha detto don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, rivolgendosi ai soci delle Acli durante la presentazione del volume “Giovanni XXIII, Paolo VI e le Acli”, edito da Morcelliana e scritto da Maurilio Lovatti, presso l’Auditorium CasAcli di Roma: “Grazie per quel tessuto di comunità che continuate a costruire e a rappresentare; per quell’impegno in attività di grande valore sociale, che fa sì che il rapporto con gli altri non sia avvertito come un limite, ma come quello che dà spessore alla vita”.