Sud Sudan: delegazione a Roma questa sera alla preghiera promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a Santa Maria in Trastevere

La consueta preghiera serale promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, a Roma, sarà dedicata questa sera alla pace in Sud Sudan. All’iniziativa, con inizio alle 20.30, parteciperanno alcuni membri della delegazione del Sud Sudan che in questi giorni prendono parte in Vaticano al ritiro spirituale proposto dall’arcivescovo di Canterbury e primate della Comunione anglicana, Justin Welby, e approvato da Papa Francesco. Il Santo Padre incontrerà i partecipanti oggi pomeriggio, a conclusione del ritiro.