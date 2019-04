Sport: Csi, da domani a Lignano Sabbiadoro il 19° campionato nazionale di tennistavolo

Sarà il PalaBellaItalia di Lignano Sabbiadoro (Ud) ad ospitare, dal 12 al 15 aprile, il 19° campionato nazionale di tennistavolo del Centro sportivo italiano (Csi). A caccia dei titoli nazionali saranno in gara 396 pongisti (344 maschi e 52 femmine) in rappresentanza di 70 società sportive e 29 comitati territoriali.

Delle nove Regioni presenti, la delegazione con più finalisti è la Lombardia con 235 atleti, seguita da Veneto (56), Friuli Venezia Giulia (40) e Marche (29). Pongisti anche da Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige/Sudtirol, Campania e Sardegna. La società con più iscritti è comasca, la Villa Guardia, con 28 atleti, seguita dalle 24 racchette del TT Senigallia, campione lo scorso anno a Boario Terme.

Due le prove in programma nel tabellone del Campionato Nazionale CSI 2019: individuale (maschile e femminile) e doppio.

Alle 8.30 di domani mattina è in programma la cerimonia di apertura, durante la quale sfileranno, per Regione, le delegazioni dei pongisti. Si comincia con i gironi del singolare, tutte le categorie, fino a qualificare i primi due di ogni girone. Sabato 13 aprile al PalaBellaItalia in mattinata le sfide ad eliminazione diretta nel tabellone del singolare e nel pomeriggio il via al torneo di doppio, che ha oggi iscritte 168 coppie. Domenica semifinali e finali del torneo singolare con l’assegnazione dei titoli di campione nazionale nelle 8 categorie ambosessi previste dal regolamento – Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores, Adulti, Veterani A e B – infine Eccellenza A e B maschile ed Eccellenza femminile, che vedrà impegnati i classificati FiTet.

Dopo gli ultimi e decisivi colpi per il titolo, l’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini, celebrerà la messa domenicale alle 11 e, a seguire, si svolgeranno le premiazioni. Oltre ai campioni per ogni categoria e specialità, verranno premiate anche le società, sulla base dei migliori punteggi ottenuti nelle diverse gare.