Sinodo 2018: Ramonda (Com. Giovanni XXIII), “i giovani hanno bisogno di incontrare persone innamorate”

(da Castel Maggiore) “Il Papa nella ‘Christus Vivit’ parla di una ‘energia comunitaria’ che trasmettono i giovani. E si collega a quanto pronunciato dal presidente della Repubblica Mattarella quando il 7 dicembre scorso ha fatto visita alla Giovanni XXIII: voi siete costruttori di comunità”. Lo ha detto Paolo Romanda, responsabile generale Comunità Papa Giovanni XXIII, nell’ambito dell’incontro organizzato oggi dalla stessa associazione al Villaggio “Don Oreste Benzi” in provincia e diocesi di Bologna. “I nostri giovani hanno bisogno di confrontarsi con persone innamorate come ci ha insegnato il nostro fondatore, don Oreste”, ha continuato Ramonda ricordando anche Sandra Sabattini, serva di Dio, di cui è in corso il processo di beatificazione: “La nostra sorella, investita e uccisa in un incidente stradale, era innamorata del silenzio. Il miracolo grande di Sandra è che nella sua semplicità era innamorata di Gesù, della vita, del suo fidanzato”, ha concluso Ramonda.