Pasqua: Terni, domani il vescovo celebra la Messa allo stabilimento Alcantara di Nera Montoro, domenica all’Acciaieria

Nell’ambito delle celebrazioni in preparazione alla Pasqua con le diverse realtà sociali del territorio diocesano, domani, venerdì 12 aprile, alle ore 10.30, il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, celebrerà la Messa allo stabilimento Alcantara di Nera Montoro, per i lavoratori del polo industriale della zona, “per condividere con loro la preparazione alla Settimana Santa e portare a maestranze e dirigenze aziendali il messaggio di salvezza del mistero pasquale e parole di incoraggiamento e di speranza”.

Altro appuntamento tradizionale sarà quello della celebrazione delle Palme all’interno dell’Acciai Speciali Terni di domenica 14 aprile alle ore 16.30 presso l’officina meccanica della Società delle Fucine, per i lavoratori del polo siderurgico ternano e i loro familiari, alla presenza della dirigenza aziendale e delle autorità cittadine.

“La tradizione della Messa pasquale in fabbrica non è solo un’abitudine ormai consolidata – ricorda il vescovo -, ma un avvenimento, che riunisce e unisce direzione, maestranze, operatori e le loro famiglie in una celebrazione, che vuole essere l’espressione della nostra fede nel mistero centrale della religione: il mistero pasquale, cioè la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. È da quell’evento che è cambiata la storia e a quel fatto storico che, come cristiani e lavoratori, dobbiamo fare riferimento se vogliamo cogliere e manifestare la nostra identità e la speranza in un mondo diverso e migliore”».

Le liturgie pasquali, presiedute dal vescovo in cattedrale a Terni, avranno inizio con la celebrazione della Domenica delle Palme del 14 aprile. La celebrazione avrà inizio alle ore 10.15 nella chiesa di Santa Croce per il rito della benedizione dei rami d’ulivo. Seguirà, quindi, la processione fino in cattedrale dove, alle 10.30 la liturgia proseguirà con la lettura della Passione di Gesù e la celebrazione eucaristica.