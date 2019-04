Minori: Roma, stamattina presentazione nazionale dei “Progetti formativi personalizzati con budget educativi”. Coinvolti 2000 studenti

Stamattina a Roma, nella Sala Barelli della Domus Mariae in via Aurelia, ci sarà la presentazione nazionale del Progetto “Pfp – Progetti formativi personalizzati con budget educativi”, che coinvolge 48 partner in 9 regioni e 11 province italiane, per un totale di 100 classi e 2000 studenti in età adolescenziale.

Si tratta di “un progetto sperimentale, mai tentato prima in Italia, per contrastare le povertà educative dei giovani tra i 14 e i 17 anni, agendo però con il metodo dei budget educativi – redatti sullo schema dei ‘Budget di salute’ creati dallo psichiatra Angelo Righetti (allievo di Basaglia) per il sostegno alla psichiatria – e della ‘Ricerca-Intervento’ per agire sui territori le comunità, prima che sulle persone singole, per innescare un cambiamento del tessuto sul quale vivono e crescono i nostri ragazzi, in linea anche con l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030”. In particolare, l’obiettivo è “ampliare e migliorare le opportunità educative per gli adolescenti di specifici territori visti come attori dello sviluppo umano sostenibile”. Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, all’interno del “Bando Adolescenza”. Tra i partner e attori del progetto: Azione cattolica nazionale, la ResInt di Angelo Righetti, la Kip School di Luciano Carrino, S-Nodi di Torino, molte Caritas diocesane, l’Università degli studi di Padova, l’Università degli studi del Sannio, Nomisma, Next-Nuova Economia di Leonardo Becchetti e Luca Raffaele.

Alla presentazione interverranno Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione cattolica, Angelo Moretti e Angelo Righetti, rispettivamente coordinatore e direttore scientifico del progetto “Pfp”, Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale “Con i bambini”.