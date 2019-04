Giorgio La Pira: card. Bassetti (Cei), “esempio e monito per coloro che rivestono incarichi di responsabilità”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La Pira rappresenta, senza dubbio, quella fedeltà e quell’unità del magistero sociale della Chiesa cattolica a cui tante volte mi sono richiamato. Un magistero unitario che non può essere strumentalizzato o dimenticato in alcune sue parti proprio oggi che viviamo in un mondo liquido, dove tutto sembra precario e incerto”. Ne è convinto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che oggi è intervenuto alla presentazione dei primi tre volumi della “Opera omnia” di Giorgio La Pira nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio. Da un lato le nuove tecnologie, ha osservato, “accompagnate dalla diffusione di un umanesimo ateo, come lo definiva il padre De Lubac, minano la statura ontologica dell’uomo e la salvaguardia del Creato. Dall’altro lato, una serie di nuove ideologie, spesso associate a visioni xenofobe e suprematiste, minacciano le basi di una convivenza civile e dialogante”. “I laici cattolici, di fronte a questi richiami mondani che a volte possono essere addirittura suadenti, sono chiamati a testimoniare con coraggio martiriale la fede nel Risorto e, sull’esempio di La Pira, ad assumere la sobrietà e la carità come stili di vita. La nostra società – ha proseguito il presidente della Cei – ha un grande bisogno di uomini e donne che non scendano a patti con la mondanità nichilista, con l’individualismo esasperato e con l’arroganza diffusa che, oggi, troppo spesso, si combina drammaticamente con la superficialità”. Giorgio La Pira, ha concluso il card. Bassetti, “essendo un credente autentico e quindi un uomo libero che ha avuto il coraggio di sostenere opinioni scomode, non è mai sceso a patti con la mentalità di questo mondo. Per questo motivo, ancora oggi è un esempio di vita per tutti ed è un monito importantissimo per tutti coloro che rivestono incarichi di responsabilità”.