Editoria: Rondine, al via la seconda edizione de “L’incontro dello Scriba”

Rondine-Cittadella della pace è pronta ad ospitare la seconda edizione de “L’incontro dello Scriba”, il convegno di case editrici attente ai temi della spiritualità in programma domani, venerdì 12 aprile. Sarà “un’occasione – spiega una nota – per addetti ai lavori e non di confrontarsi sulle novità e le riproposizioni editoriali che caratterizzano l’offerta delle diverse case editrici in uno spazio aperto agli stimoli e che non dimentica la convivialità. L’iniziativa promossa da Rondine in collaborazione Radio InBlu sarà preceduta da una giornata all’insegna dell’arte e della cultura per un’immersione nelle opere pierfrancescane e nella storia della città di Arezzo tra echi di umanesimo fiorentino e della spiritualità di La Verna e Camaldoli che stanno nelle radici stesse della Cittadella della pace.

L’appuntamento di quest’anno, sul tema “Scrivere di Dio: diverse sensibilità a confronto per riflettere sull’approccio al trascendente nell’editoria”, saranno introdotti da Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, a cui seguiranno gli interventi di tutti i partecipanti tra cui i rappresentanti de Il Mulino, Carocci, Editrice Paoline, Edizioni Dehoniane, Edizioni Terrasanta, Ediciclo editore, Effatà Editrice, Città Nuova.

Testimonianze e interviste dell’incontro verranno documentate, nel programma di inBlu Radio “La biblioteca di Gerusalemme” nella nuova stagione che sarà in onda da settembre, ideata e condotta da Sergio Valzania, storico e scrittore. “Siamo felici di ospitare questo appuntamento e offrire agli addetti ai lavori dell’editoria il respiro internazionale e interculturale della Cittadella – afferma il presidente di Rondine, Franco Vaccari – soprattutto in questo momento in cui Rondine ha cominciato a pubblicare testi per raccontare la sua storia e le storie dei giovani che qui si sono formati oltre che a mettere a disposizione il Metodo per la trasformazione del conflitto elaborato in venti anni di storia”.