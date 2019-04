Diocesi: Sassari, un laboratorio su etica, profitto e responsabilità d’impresa promosso dalla Fondazione Accademia

Etica, profitto e responsabilità d’impresa saranno i temi al centro del laboratorio di riflessione e progettazione che sarà ospitato domani, dalle 19 alle 20.30 nell’episcopio di Sassari. A guidare l’incontro promosso dalla “Fondazione Accademia – Casa di popoli culture e religioni”, sarà Mauro Salvatore, economo della Conferenza episcopale italiana e docente di bilancio sociale e accountability alla Lumsa di Roma. Il laboratorio nasce con il profondo convincimento che l’impegno formativo è il fondamento dell’azione, sia quella personale, nel modo di vivere la propria professione, sia quella associata, nell’apostolato nel proprio contesto, per essere di fermento e di stimolo, con la parola e l’esempio.

La professione di chi opera nell’economia e nella finanza, infatti, “è – come scrive Papa Francesco in Evangelii Gaudium – un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo”. Obiettivo di questo percorso di formazione, articolato in incontri mensili da gennaio 2018 a giugno 2019, è quello di riflettere e progettare, attraverso attività laboratoriali sul mondo imprenditoriale ed il “bene di interesse comune”. Ed è proprio a quanti si pongono come obiettivo quello di essere artefici e corresponsabili dello sviluppo per il bene comune, che è dedicato questo quinto appuntamento del percorso proposto dalla Fondazione Accademia.