Diocesi: Prato, domani la Via Crucis dei giovani nelle strade della “movida”. Le riflessioni affidate a don Falabretti

I giovani di Prato in cammino per le vie del centro storico. È il programma della Via Crucis promossa anche quest’anno in preparazione alla Pasqua dalla Pastorale giovanile diocesana. “L’idea – spiega una nota – è quella di vivere le stazioni che ripercorrono la Passione e la morte di Cristo di sera, nei luoghi solitamente vissuti dai ragazzi e le ragazze di Prato per divertirsi. Invece, i gruppi giovanili parrocchiali si danno appuntamento per testimoniare alla città la loro appartenenza alla Chiesa”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 12 aprile, alle ore 21 in piazza Landini, presso la Biblioteca Lazzerini, un ambiente simbolo per gli studenti della città. La processione sarà guidata dal vescovo Franco Agostinelli, mentre le riflessioni sono affidate a don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale di pastorale giovanile. Il corteo dei partecipanti si snoderà lungo via Santa Trinita, da lì in piazza San Francesco e poi in piazza Santa Maria delle Carceri.