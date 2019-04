Diocesi: Padova, il 14 aprile festa delle Palme con l’Acr e il vescovo Cipolla

Sarà un pomeriggio tutto “da gustare” quello di domenica 14 aprile a Padova. È infatti in programma la festa diocesana delle Palme sul tema “Un pizzico di…”, che vedrà radunarsi in piazza delle Erbe migliaia di bambini e ragazzi dell’Azione Cattolica ragazzi (Acr) e dei percorsi di Iniziazione cristiana insieme a educatori e animatori. Sarà un’occasione per fare festa e pregare insieme al vescovo Claudio Cipolla.

La Festa, in realtà, inizierà già la mattina nelle varie parrocchie della diocesi e avrà il suo momento culminante nel pomeriggio, a partire dalle 15 in piazza delle Erbe (in Cattedrale in caso di pioggia). Previsti momenti di animazione, musica, preghiera. Poi il dialogo con il vescovo Cipolla e la processione lungo le vie attorno alla piazza che si concluderà con la benedizione e lo scambio di auguri.

“Una festa – si legge in una nota – tutta tesa a riscoprire i ‘gusti’ e i ‘sapori’ che caratterizzano la vita e che si manifestano nei gesti della quotidianità, in famiglia, a scuola, nello sport, nel gioco”.

“Gesù – spiega don Vito Antonio Di Rienzo, assistente diocesano dell’Acr – ci chiama a sederci alla sua tavola e in questa mensa portiamo diversi gusti, quelli che incontriamo nella nostra vita e quotidianità, il dolce, l’amaro, il salato. Ciò che tiene insieme questa varietà e dà il vero gusto è proprio la presenza di Gesù che le dà risalto e fa riconoscere le sfumature”.