Diocesi: Novara, sabato 13 aprile al santuario di Boca veglia dei giovani con il vescovo Brambilla

Sarà il santuario di Boca ad ospitare sabato sera la veglia delle Palme 2019 dei giovani della diocesi di Novara sul tema “Come Avverrà?”. L’iniziativa, inizialmente in programma ad Omegna ma trasferita per le previsioni meteo avverse, prenderà il via alle 18 con la tavola rotonda “Cercatori di felicità”, moderata dal giornalista di Radiocor Il Sole 24 Ore, Andrea Fontana, a cui parteciperanno il gesuita Emilio Zanetti e l’atleta paraolimpico Daniele Cassioli. Dalle 19 e sino alle 20.30 circa, spazio per le confessioni e l’Adorazione eucaristica. Poi, alle 20.45 inizierà la celebrazione presieduta dal vescovo diocesano, mons. Franco Giulio Brambilla, che si aprirà con l’accoglienza dell’immagine della Madonna del Sangue di Re, icona-simbolo del triennio di pastorale giovanile, portata dai ragazzi di Varallo, dove si era tenuta la veglia nel 2018.

“L’appuntamento – spiega don Marco Masoni, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile – conclude il percorso spirituale della Lectio divina nei vicariati ed insieme rappresenta l’ultima tappa del triennio mariano voluto da Papa Francesco per le Giornate mondiali della gioventù nelle diocesi”. “Al centro della riflessione – aggiunge – ci sarà proprio la conclusione del dialogo tra Maria e l’angelo: ‘Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola’ (Lc 1,38)”.